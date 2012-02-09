Визначать перелік ліків, які заборонено рекламувати

Міністерство охорони здоров`я визначить перелік лікарських засобів, які заборонено рекламувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Держлікслужби України Олексій СОЛОВЙОВ.

«Міністерство охорони здоров`я буде складати перелік лікарських препаратів, які заборонено рекламувати», - сказав він. За словами О.СОЛОВЙОВА, на даний час такий перелік ще розробляється.

«Ми складаємо рейтинг препаратів, які найбільше підробляються, цей рейтинг абсолютно відповідає рейтингу найбільш рекламованих лікарських препаратів, не дивлячись на те, що було внесено деякі зміни в закон, які певним чином врегулювали питання про надання інформації про лікарські препарати в процесі рекламування на телебаченні та в газетах», - додав О.СОЛОВЙОВ.

О.СОЛОВЙОВ також зазначив, що зростає показник продажу вітчизняних лікарських засобів, переважно з огляду на те, що вони значно дешевші.

Він повідомив, що за результатами минулого року в грошовому вимірі в аптеках реалізовано 28,2% лікарських засобів вітчизняного виробництва.