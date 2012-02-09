84% українців проти куріння в громадських приміщеннях

84% українців підтримують законопроект про повну заборону куріння в більшості закритих громадських приміщень.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО, представляючи результати опитування українців щодо заборони куріння в закритих приміщеннях на усіх робочих місцях, включно з кафе, барами та ресторанами.

Щодо інших результатів дослідження, то він зауважив, що більшість тих, хто курить щодня, також підтримують прийняття такого законопроекту.

Високий рівень підтримки бездимних приміщень зафіксований в усіх регіонах країни. Найбільший - на Сході та Півночі – 88%, найменший – на Заході – 78%. Законопроект підтримують 92% жінок та 76% чоловіків.

Законодавство про повну заборону куріння в ресторанах та кафе підтримують 77% населення, в барах – 74%.

Загалом 91% українців визнає пасивне куріння шкідливим для здоров’я: 35% українців сильно турбує, коли їх обкурюють, 31% - доволі сильно, 16% - лише трохи і 17% - зовсім не турбує.

83% українців вважають, що права клієнтів та працівників дихати чистим, вільним від диму повітрям, зокрема, в ресторанах, барах та кафе, є вищими, ніж права курців курити там. Права курців забруднювати повітря токсичними речовинами тютюнового диму ставлять вище лише 8% українців.

У свою чергу керівник відділу неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні Наталя КОРОЛЬ зауважила, що щороку на планеті від хвороб, викликаних пасивним курінням, помирає близько 600 тис. осіб.

“Це видимість і напівзаходи, коли ми кафе, бар чи ресторан ділимо 50 на 50 для курців та некурців”, – наголосила вона і додала, що подібні заборони на куріння у громадських місцях в результаті спонукають курців покинути цю шкідливу звичку.

Координатор коаліції “За вільну від тютюнового диму Україну” Ганна ГОПКО наголосила, що у 2011 році ВООЗ оприлюднила Третій звіт щодо глобальної тютюнової епідемії. Відповідно до цього звіту, Україна вийшла із ТОП-5 країн світу, де проживає найбільша кількість курців, посівши 24 місце.

Вона нагадала, що у Всесвітній день відмови від куріння, 17 листопада 2011 року, 12-ма народними депутатами різних політичних сил було зареєстровано антитютюновий законопроект №9474 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)”.

Законопроект був внесений на виконання умов Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. У разі ухвалення законопроекту усі заклади культури та спорту, а також закриті приміщення кафе, барів, ресторанів будуть на 100% вільними від тютюнового диму.

Голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА, яка була одним з ініціаторів законопроекту, підкреслила, що щороку на планеті від хвороб, пов’язаних зі вживанням тютюну, помирає близько 5 млн. осіб.

Вона наголосила, що напередодні Євро-2012 прийняття відповідного законопроекту є дуже важливим кроком, адже однією з вимог УЄФА є заборона куріння на стадіонах.

***Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення організації Quirk Global Strategies. Загальнонаціональне опитування 1000 дорослих українців старше 18 років, обраних випадково, проводилося з 27 листопада по 7 грудня 2011 року. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує +/- 3,2% (без урахування дизайн-ефекту).