В Україні якість ліків жорстко контролюється державою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій СОЛОВЙОВ.

«В нашій країні якість і безпека ліків гарантується виробником та жорстко контролюється державою», - сказав він.

О.СОЛОВЙОВ повідомив, що обсяг ринку лікарських засобів України в 2011 році сягнув 23 млрд. грн. (на 17% більше минулорічного показника), або 1,21 млрд. упаковок. Частка вітчизняних лікарських засобів становить 28,24% у грошовому виразі та 64,9% - в упаковках. Середня вартість упаковки лікарських засобів: вітчизняної - 8,5 грн., імпортної - 38,5 грн.

Станом на сьогодні ліцензію на виробництво лікарських засобів мають 116 підприємств.

Українські виробники «Фармак», «Дарниця», «Артеріум» і «Здоров`я» увійшли до ТОП-10 компаній-виробників за обсягами продажу в 2011 році.

За 2011 рік Держлікслужбою України було прийнято 412 рішень про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування неякісних, незареєстрованих та фальсифікованих лікарських засобів.

О.СОЛОВЙОВ також повідомив, що навантаження на аптеку в середньому по Україні станом на 1 січня 2012 року - 2,29 тис. осіб, в сільській місцевості - 3,15 тис. осіб. У порівнянні з 2010 роком навантаження зменшилося на 15,9%, тобто підвищилася доступність медикаментів для сільського населення. Разом з тим О.СОЛОВЙОВ повідомив, що навантаження на 1 аптеку в Європі, за інформацією Фармацевтичної групи ЄС, за 2010 рік становить: Греція - 1,2 тис. осіб, ЄС (усереднений) - 3,3 тис., Фінляндія -6,6 тис., Нідерланди - 8,3 тис., Швеція - 10,4 тис.; Данія - 17,2 тис.