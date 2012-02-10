Українців закликають допомогти диким тваринам під час морозів

Міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ закликає громадські організації та пересічних громадян допомогти диким тваринам під час морозів.

Про це йдеться у його звернені до екологічної громадськості, повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

Міністр наголошує, що значне зниження температури, погіршення погодних умов по всій Україні призвело до ускладнення життя не тільки людей, а й птахів, звірів, водних організмів.

Тому Мінприроди звертається до представників всеукраїнських екологічних громадських організацій, таких як «Мама-86», «Всеукраїнська екологічна Ліга», «Чиста хвиля», «До чистих джерел», «Жива планета», «Зелений світ», «Екологічна варта», «Українське товариство охорони природи» та інших установ, підприємств та організацій, всіх небайдужих громадян за можливості сприяти подоланню дикими тваринами несприятливих для них умов шляхом організації підкормки, облаштування годівниць, проведення, у разі потреби, відповідних рятувальних операцій тощо.

Крім того, аналіз водогосподарської та гідрометеорологічної ситуації свідчить, що на більшості поверхневих водних об’єктів України склалися незадовільні гідрологічні та екологічні умови, які можуть загрожувати нормальній зимівлі риби.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ закликає екологічну громадськість долучитися до невідкладних заходів для запобігання задухи та загибелі риби, прорубування ополонок, руйнування льодового покриву тощо.

«Пам’ятаймо, допомогти братам нашим меншим пережити сувору зиму – наш обов’язок!», - наголосив міністр.