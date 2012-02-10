Гелікоптер евакуював хворих росіян із затиснутих кригою суден

Гелікоптер Міністерства з надзвичайних ситуацій України сьогодні евакуював двох хворих росіяни – чоловіка і жінку - із затиснутих кригою в Азовському морі криголама «Капітан Чудінов» і суховантажу «Волга-Балт»-239 (обидва під прапором Російської Федерації).

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила співробітник Кримського управління МНС.

За її словами, у чоловіка (жителя Таганрога) передінфарктний стан, а у жінки (з Калінінграда) переохолодження.

Моряків доставлено до лікарні Сімферополя.

Суховантаж виходив з Греції до Росії і застряг у кризі Азовського моря наприкінці січня.

Криголам виводив караван кораблів, затиснутих в Азовському морі, і йшов на допомогу суховантажу «Волга-Балт». Знаходився від нього лише у кількох кілометрах.