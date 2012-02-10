Як Україні вирішити проблему бездомних людей

Влада і суспільство мають всі можливості для розв’язання проблеми бездомних людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявив у парламенті під час Години запитань до ряду.

За його словами, кількість жертв холодної зими повинна змусити всіх – виконавчу владу, парламент і особливо органи місцевого самоврядування по-іншому поглянути на потреби бездомних співвітчизників.

Міністр нагадав, у 2005 році був прийнятий відповідний закон, і держава визнала бездомність соціальною проблемою. Однак ставлення до неї залишається переважно і досі радянським.

"Воно походить з часів, коли в суспільстві культивувалося несприйняття і відторгнення безхатченків. Їх судили за кримінальними статтями і відправляли до Сибіру валити ліс. Цей стереотип, привитий соціальним працівникам, потрібно наполегливо і постійно ламати. Не зробивши цього, проблему бездомних ми не вирішимо. Будемо і далі рахувати їх смерті - чи то від холоду, чи то від хвороб", - сказала В.БАЛОГА.

Міністр зазначив, що в цивілізованому світі діє дворівнева система роботи з цією категорією громадян: ними опікується держава і суспільство. В Україні, на думку В.БАЛОГИ, добре не спрацьовує ні влада, ні громадська ініціатива.

"Причина криється у нашому світогляді: ми не сприймаємо цю проблему серцем. Незалежно від того, хто у владі, а хто в опозиції. Але по факту маємо й інше: у нас діє 157 стаціонарних центрів роботи з бездомними - як державні, так і громадські. Парадокс у тому, що навіть самі безхатченки не знають, де ті центри є і як до них звернутися. Прикро, але соціальні служби фактично не ведуть цю інформаційну роботу", - констатував міністр.

Він вважає, що держава має невикористані ресурси для влаштування бездомних.

"По всій країні маємо достатньо вільних приміщень, де можна обладнати притулки, забезпечити їх усім необхідним. Тобто створити знедоленим гідні умови життя. Тут не потрібно захмарних видатків. Для початку достатньо підтримати зацікавлені організації та створити стимулюючі умови для розвитку такого роду діяльності", - сказав В.БАЛОГА.

Крім того, на думку міністра, також потрібно законодавчо встановити мінімальний рівень соціального захисту безхатченків. Чітко визначити права, обов’язки і відповідальність суб’єктів, до компетенції яких належить проблема бездомності, додав він.

"Упевнений, що, розробивши додаткові соціальні гарантії для цієї категорії людей, більшість разом із опозицією у найкоротші терміни дадуть 450 голосів за їх закріплення в законі", - зауважив В.БАЛОГА.

Він наполягає, що розв’язати проблему людей, які не мають домівки, - це спільна справа влади і суспільства. «Хоча б для того, щоб не вести статистику людських втрат у випадках, яким можна і потрібно запобігти», - додав В.БАЛОГА.