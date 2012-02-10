Росія надасть допомогу кораблям в Азовському морі

Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ має намір надати допомогу кораблям, затиснутим кригою в Азовському морі.

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу суспільних зв`язків Мінтрансу Росії Тимур ХІКМАТОВ.

«Оперативне зведення стосовно проводок в Азовському морі - на сайті Росморрічфлот. Там розміщена найостанніша інформація про те, що планує зробити російська сторона для надання допомоги затиснутим в кризі суднам», - сказав Т.ХІКМАТОВ.

Згідно з оперативним зведенням щодо криголамних проводок, в Азовському морі на 8.00 мск у російських портах Азовського моря готові до виходу 70 суден.

Окрім цього, 39 суден знаходяться без руху в акваторії Азовського моря. Найскладніша ситуація склалася на судні «Азовський вітер» під прапором Танзанії, де залишилося на 2 доби пального і на одну добу – продовольства. Виведення судна планується криголамом «К.Крутов» орієнтовно 14 лютого.

Окрім цього майже 10 суднам, що залишилися без продовольства, надана допомога.

Виведення застряглих суден планується здійснити криголамами «К.Демидов», «К.Чудинов», «К.Мошкин» і «К.Крутов» 11-13 лютого.

За даними відомства, всього на сьогодні 73 судна чекають проходу Керченською протокою на вхід в Азовське море з боку Чорного моря.

Проведення цих судів планується здійснити 21-22 лютого.

За минулу добу жоден корабель не зміг пройти через Керченську протоку.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Кримського управління МНС, 10 лютого 21 судно продовжує дрейфувати в льодах Азовського моря, ще одне - затиснуте кригою в акваторії Керченської протоки.

«Станом на 10 лютого, у зв`язку зі складними погодними умовами в акваторії Азовського моря 21 судно знаходиться в некерованому стані, оточене кригою. В акваторії Керченської протоки - судно ПТС-231», - йдеться в прес-релізі.

МНС також повідомляє, що на якірних стоянках у Керченській протоці стоїть 120 суден, більшість з них - під іноземними прапорами.

Нагадаємо, 7-8 лютого в Криму дув сильний вітер, швидкість якого досягла 30 метрів за секунду, при цьому посилився мороз, на морі був шторм силою 6-8 балів. Керченську протоку закрили для судноплавства, кораблі стояли на стоянках.