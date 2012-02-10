Американці зроблять операцію обгорілому хлопчику з України

Американські лікарі найближчим часом зроблять першу операцію постраждалому під час пожежі 11-річному хлопчику з Львівської області.

Як повідомив УНІАН у речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ, 9 лютого о 19.20 за місцевим часом спеціальний літак, на борту якого перебував постраждалий внаслідок пожежі у Львівській області громадянин України, здійснив посадку в аеропорту м.Бостон. Дитину було доставлено в опікове відділення дитячого госпіталю “Шрінер”. За свідченнями лікарів, пацієнт перебуває у стабільному, але важкому стані. Після попереднього огляду хлопчика, фахівці госпіталю визначили необхідність проведення найближчим часом першої операції.

У Бостоні перебуває консул Генерального консульства України в Нью-Йорку для надання постраждалому необхідної допомоги.

Міністерством закордонних справ України та Представництвом МЗС у Львові було вжито всіх невідкладних заходів для транспортування постраждалої дитини до Сполучених Штатів Америки для надання необхідної медичної допомоги.

МЗС доручило причетним консульським установам в США надавати максимальної допомоги постраждалому внаслідок пожежі хлопчику та його родичу, який також перебуває у Бостоні.

Справа перебуває на особливому контролі Міністерства закордонних справ України, Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Нью-Йорку.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 лютого в с.Долинівка (Львівська область) на території приватного будинку, у будівлі літньої кухні виникла пожежа, в результаті якої дві особи загинули і четверо постраждали. Всі постраждалі, серед яких троє дітей, були госпіталізовані у реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні та обласну лікарню. В ніч з 7 на 8 лютого в обласній лікарні померла дівчинка 1998 та хлопчик 2009 років народження, 6 лютого в лікарні помер їхній дідусь 1949 р.н.

6 лютого після звернення до МЗС максимально оперативно було опрацьовано питання про надання необхідної допомоги постраждалим дітям у клініці м.Бостон, яка спеціалізується на лікуванні важких опіків. МЗС доклало максимальних зусиль для отримання громадянами України віз до США протягом одного дня та забезпечення транспортування постраждалих спеціальним медичним літаком зі Львову до Бостона.

Транспортування потерпілого у Бостон коштувало 101 тис. доларів. Кошти на переліт були зібрані благодійниками Львівщини. Лікування американські медики обіцяють провести своїм коштом.