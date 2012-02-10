Сьогодні в Україні кожен третій чоловік і кожна п’ята жінка ризикують захворіти на рак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила керівник програм та проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК під час засідання Клубу соціальної журналістики фонду на тему «Що робити, якщо у близької людини виявили рак».

„Рак посідає друге місце у структурі смертності. Сьогодні в Україні зареєстровано понад мільйон хворих на рак . Щороку 160 тисяч виявляється нових випадків раку. У 2020 році в україні буде виявлятися 180 тисяч. Ризик захворюваності у кожного у нас зростає. Отже, треба кожному з нас проходити мінімальний медичний огляд для профілактики онкологічних захворювань,” – зазначила В.МИКОЛАЮК.

Президент Фонду AICM, кореспондент Національного Інституту Раку Франції в Україні Крістіан КАРРЕР (Франція) зауважив, що більшість інформації, яку ми можемо дати хворому на рак це – статистика. „Це не найкраще спілкування. Це призводить до сумнівів, психозу, втрати інтересів. Є два рівня інформації: для населення та хворих. Ми маємо повідомляти населення про загрози онкології. Зокрема, про шкідливий вплив куріння та алкоголю, погані звички у харчування, якнайшвидше виявити розвиток раку, особливо що стусується дати мотивацію населенню для особистісному рівні та на рівні сім’ї,” – сказав К.КАРРЕР.

Він підкреслив, що більше людям говорити про рак, то ефективніше можна протистояти хворобі, більше про неї знати, як найефективніше її вилікувати.

„В Україні не розвинуте поняття добровільності. Велике значення мають інституції, які допомагають у боротьбі раку. Має бути політичний тиск, бо саме політики допоможуть щось змінити. Ми маємо надавати населенню точну і зрозумілу інформацію. А пацієнту допомогти бути реалістом у перебігу хвороби,” – зазначив К.КАРРЕР

Під часу заходу була презентована інформаційна брошура „Якщо у близької Вам людини виявили рак?”.

Співавтор брошури – письменник Андрій КУРКОВ підкреслив, що рак – це бомба, яка колись може влучити у будь-кого. „Роботу, яку розпочав фонд Ахметова в Україні переоцінити неможливо. Населення України непоінформоване щодо того, що робити у разі, коли людина чи його близькі раптом дізнаються про онкологічну хворобу. Рак не вибирає не професійність людини, ані його фінансовий рівень. Головне мати інформацію. Якщо вона є, то ти принаймні, знаєш як мінімізувати імовірність померти через рак,” – зазначив А.КУРКОВ.

Експерти зазначали, що успіх в лікуванні онкологічних захворювань багато в чому залежить від психологічного та емоційного стану пацієнта, від його віри у свої сили, готовності співпрацювати з лікарями. Значну роль у формуванні оптимістичного відношення пацієнта до своєї хвороби та обраного лікарями курсу лікування відіграють рідні та близькі хворого. Саме сім’я стає головним помічником для хворого та лікарів у боротьбі зі страшною недугою і часто відіграє вирішальну роль в успішному лікуванні раку.

Також експерти підкреслювали, що сучасне комплексне лікування онкологічних захворювань (оперативне лікування, хіміотерапія, променева терапія) викликає страх через те, що пацієнт не знає до чого готуватися, чекає серйозних побічних ефектів, втрати волосся, ваги, апетиту, проблем з травленням і виникнення страшної втоми та інших ускладнень. І навіть якщо ці труднощі прийдуть, потрібно знати, як до них підготуватися і пристосуватися в своєму повсякденному житті, щоб зуміти їх краще витримати. У нас з`являється впевненість у боротьбі, коли ми знаємо, як пройти випробування і з чим боремося. Мета створення інформаційних ресурсів для пацієнтів в кожному лікувально-профілактичному закладі полягає в простому поясненні того, з чого складається лікування, як воно відбувається і як жити повсякденним життям під час лікування, що є фундаментальним у боротьбі проти раку, зазначали учасники засідання Клубу соціальної журналістики.

* Проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» – перший і єдиний в Україні масштабний всеукраїнський проект з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Цей проект – це найбільша інвестиція у розмірі 315 млн. грн. У розвиток державної онкологічної служби України. Проект спрямований на створення умов для ефективної роботи державної онкологічної служби та поліпшення якості діагностики та лікування онкохворих за допомогою сучасного обладнання та впровадження передового досвіду лікування раку. Мета проекту запровадити світовий рівень діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні.

* Клуб соціальної журналістики – ініціатива фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Клуб створений у 2007 році і об`єднує журналістів, які висвітлюють соціально важливі теми.

* Міжнародний Фонд AICM – з 2004 року знаходиться на стороні лікарів і пацієнтів в боротьбі проти раку, епілепсії і хвороб, якістосуються більшості населення, налагоджуючи медичне співробітництво України з іншими європейськими країнами і, головним чином, з Францією.

За даними Міністерства охорони здоров’я проблема раку - найважливіша проблема охорони здоров`я України, актуальність якої визначається стійким зростанням ураження населення, трудністю своєчасної діагностики, значною вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і летальності хворих. Рак, як причина смерті, займає друге місце в структурі смертності населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров`я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен 3 чоловік та кожна 5 жінка, до 30 % хворих - особи працездатного віку. На обліку онкологічних установ перебуває близько 1 мільйона хворих, щорічно реєструється понад 160 тисяч нових випадків раку (470 випадків щодня) і більше 85 тисяч осіб помирають від цього захворювання (250 смертей від раку щодня), серед захворівших понад 1200 дітей. За прогнозними оцінками до 2020 року рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в країні досягне 180 тисяч нових випадків, тобто збільшиться на 15%.