Завтра в Україні місцями 33° морозу

В суботу, 11 лютого, на заході та сході України буде місцями 30-33° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в суботу по Україні опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 22-27° морозу, на заході та сході місцями - 30-33°; вдень - 14-19° морозу; на Закарпатті та у південній частині вночі - 17-22°, вдень - 8-13° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі - 10-12°, вдень - 0-5° морозу.

По Київській області невелика хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 22-27°, вдень - 14-19° морозу.

У Києві без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 22-24°, вдень - 15-17° морозу.