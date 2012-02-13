ЗМІ: Лікарі вбивають у 33 тисячі разів більше, ніж літаки

Від дій лікарів люди вмирають у 33 тисячі разів частіше, ніж через авіакатастрофи. Такаю є статистика Всесвітньої організації охорони здоров`я, йдеться в сюжеті ТСН.

Навіть у країнах із розвиненою медициною кожний десятий пацієнт - жертва лікарської помилки. Наприклад, у США в 2010 році від ескулапів постраждали 180 тисяч людей, у Канаді - 24 тисячі. Велика Британія щороку звітує про 70 тисяч жертв медицини, Німеччина визнає 100 тисяч лікарських помилок.

А от в Україні лікарі так старанно покривають одне одного, що в статистиці медичних помилок у нас нуль. Хоча новини мало не щотижня повідомляють про трагедії у стінах лікарень - не той діагноз, не ті ліки, не та доза, здригнулася рука, не пощастило. Не те, що вона засекречена. Її просто не існує, - каже колишній міністр охорони здоров`я Микола Поліщук. "Сьогодні лікарі, які зробили помилки, дуже часто родичів вговорюють, щоб не проводити розтин. А так немає даних розтину, і що сказав, те і було", - пояснює Поліщук. Адвокати здебільшого і братися не хочуть за медичні справи, розповідає Андрій Роханський. Він "подвійний агент" - і медик, і правозахисник громадської організації. Президент Всеукраїнської ради прав захисту пацієнтів Віктор Сердюк вважає, що якщо медична допомога така небезпечна, то хоча б 1% від бюджету повинен йти на страхування цих випадків.

Депутати профільного комітету Верховної Ради, які б мали пропонувати такі зміни до бюджету, пропонують інше: чекати доки в країні запрацює омріяна страхова медицина. Втім, медична страховка працює на хворого лише як поліс каско для автомобіля. Вона оплатить лікування, але не допоможе стягнути компенсацію, якщо вас покалічать. Для цього лікар має застрахувати свою відповідальність перед хворим - така собі обов`язкова автоцивілка. У Сполучених Штатах лікарі створюють свої спілки і відраховують туди гроші. З цього спільного казана і покривають потім багатомільйонні позови постраждалих пацієнтів. А от по скільки гривень можуть скинутися наші медики зі своїх зарплат, щоб загладити провину перед пацієнтами? Ставка українського хірурга вищої категорії 1850 гривень.