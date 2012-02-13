В Україні зареєстровано майже 3,2 тис. випадків кору

Київ. 12 лютого, УНІАН. В Україні з початку року зареєстровано 3 тис. 162 випадки підозри захворювання на кір.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України, найбільшу кількість таких випадків було зафіксовано у західних регіонах.

Зокрема, у Львівській області станом на 9 лютого зафіксовано 1 тис. 461 випадок підозри захворювання на кір; Івано-Франківській - 881; Рівненській - 192; Закарпатській - 181; Тернопільській -125; Волинській області -103.

Крім того, у Києві зареєстровано 27 випадків підозри захворювання на кір.

На інших адміністративних територіях країни з початку року реєструвались поодинокі випадки підозри захворювання на кір у загальній кількості - 192.

В усіх регіонах з метою контролю за епідемічною ситуацією з кору видано спільні накази управління охорони здоров`я ОДА та обласної СЕС про здійснення заходів щодо профілактики кору. На адміністративних територіях проводяться засідання надзвичайних протиепідемічних комісій. Проводиться щоденний моніторинг захворюваності на кір.

Питання знаходиться на контролі Держсанепідслужби України.