За вбивство новонародженого жінку засуджено до трьох років

У Херсонській області до трьох років позбавлення волі засуджено жінку, яка вбила свого новонародженого сина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, злочин стався в січні 2011 року в Скадовському районі.

Тоді до міліції зателефонували з лікарні й повідомили, що до них доставили 22-річну жінку з діагнозом маткова кровотеча, що свідчило про пройдені пологи. Пацієнтка ж стверджувала, що не народжувала, й дитини в неї немає. Після огляду лікарі підтвердили, що жінка недавно народила.

Пізніше жінка сказала міліціонерам, що коли була в туалеті, в неї почалися передчасні пологи й дитина випадково впала до вигрібної ями. Тіло хлопчика міліціонери знайшли в громадському туалеті.

Разом із тим згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії. Навколо шиї немовляти й на голові були накручені речі, через які він задихнувся.

Після пред`явлених доказів жінка зізналася у вбивстві своєї дитини.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ст.117 Кримінального Кодексу України «Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини".

Скадовський районний суд Херсонської області призначив жінці покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. В неї залишився трирічний син, якого виховуватимуть батьки засудженої.