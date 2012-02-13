Сьогодні немає підстав очікувати високого весняного водопілля
11:59, 13 лютого 2012Країна
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Снігозапаси менші за норму
На сьогодні немає підстав очікувати високого весняного водопілля.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола КУЛЬБІДА.
За його словами, на сьогодні в Україні снігозапаси становлять від 10 до 16 мм, що є меншим за норму.
Разом з тим, у річках, зокрема, у Дніпрі, Десні та Прип’яті, рівень накопичення снігу та криги дещо перевищує норму.
Однак, як зауважив М.КУЛЬБІДА, рівень весняного водопілля обумовлюється цілим комплексом чинників, і «на сьогодні немає підстав очікувати високого весняного водопілля».
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