На сьогодні немає підстав очікувати високого весняного водопілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола КУЛЬБІДА.

За його словами, на сьогодні в Україні снігозапаси становлять від 10 до 16 мм, що є меншим за норму.

Разом з тим, у річках, зокрема, у Дніпрі, Десні та Прип’яті, рівень накопичення снігу та криги дещо перевищує норму.

Однак, як зауважив М.КУЛЬБІДА, рівень весняного водопілля обумовлюється цілим комплексом чинників, і «на сьогодні немає підстав очікувати високого весняного водопілля».