В Україні кількість хворих на грип та ГРВІ зменшилась на 5,6%

В Україні за останній тиждень кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зменшилась на 5,6%.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на дані Центру грипу та ГРВІ Центральної СЕС, минулого тижня в Україні на грип та ГРВІ захворіло 172 тис. 193 особи, із них госпіталізовано 5 тис. 754 особи (3,3% - від загальної кількості хворих), серед госпіталізованих 73,1% становлять діти.

Показник захворюваності - 37,6 випадків на 10 тис. населення, що на 5,6% менше, ніж за попередній тиждень.

За шостий тиждень 2012 року показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України та знаходяться в межах від - 31,6% у Хмельницькій до - 85,9% в Івано-Франківській областях.

Серед дитячого населення зареєстровано 98 тис. 181 випадок захворювань на грип та ГРВІ (57% від числа всіх хворих), інтенсивний показник становить 121,5 на 10 тис. дитячого населення України, це на 14,8 % менше, ніж минулого тижня.

За звітний тиждень летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній.

Загалом за епідсезон проти грипу вакциновано 394 тис. 629 осіб, або 0,87% населення України.

В цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.