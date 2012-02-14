Що в наших сирах?

«Ті результати досліджень, які ми маємо зараз, дають підстави нам сміливо говорити, що у наших сирах рослинних жирів немає». Таку думку Інституту Горшеніна висловив голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК напередодні круглого столу «До чого призведе торгова війна України та Росії?».

За його словами, «це не тільки ми говоримо, це говорять і незалежні експерти, і незалежні лабораторії, «Укрметртестстандарт», лабораторії ветеринарної медицини тощо. Але ми повинні звірити наше законодавство щодо методик проведення досліджень».

І.БІСЮК нагадав, що Держветслужба сьогодні звернулася «у деякі інші країни із проханням взяти «сліпі» зразки для того, щоб вони дали нам свої результати, і хочемо порівняти, чи наші результати будуть збігатися з їхніми».

На думку голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, «те, що відбулося, – я вважаю, що це звичайний робочий момент. Призупинено постачання з трьох підприємств, але на сьогодні на ринок Росії продукцію постачають 18 молочних підприємств».

«Я думаю, що все буде добре – у нас є домовленість, міністр Микола ПРИСЯЖНЮК зустрічався із Геннадієм ОНІЩЕНКОМ, домовлено про те, що ми зараз працюємо на рівні експертів, на рівні умов і ДСТУ, потім ми запрошуємо їх відвідати з інспекцією всі переробні підприємства, які закриті, а якщо захочуть й інші подивитись - ми не будемо заперечувати. І вони сказали, що на підставі цього будуть приймати відповідні рішення», - проінформував чиновник.

При цьому І.БІСЮК вважає, що зараз українське законодавство занадто ліберальне для виробників продукції.

За його словами, «законодавство передбачає, що за якість продукції відповідає виробник, переробник, а така структура як Держспоживінспекція має контролювати. Вона і контролює – на полиці, а не у процесі виробництва. Санітарно-епідеміологічна служба, яка також згідно із законодавством, як і Держспоживінспекція, бере участь у процесах контролю якості, може проводити дослідження на якісні показники на підприємстві не частіше, ніж один раз на рік. Єдиним документом, який сьогодні засвідчує якість продукції, є декларація виробника, яку відмінили влітку 2011 року законом у Верховній Раді, або сертифікат якості, який видає виробник – це як супровідний документ до готової продукції. Там написано, що цей продукт собою являє, згідно із якою документацією чи технічними умовами, чи якимись регламентами іншими він виготовлений, і там, звичайно, є маркування, що входить до його складу. Так от, якщо є такий фальсифікат, це вважається порушенням чинного законодавства, але, мушу сказати, що за порушення цього законодавства у нас не дуже суворі покарання, які би спонукали переробника чітко контролювати ці процеси».

Як зазначив І.БІСЮК, «от зараз у законопроектах про безпечність і якість харчових продуктів, які готували вже ми – Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, і внесення змін до Кримінально-процесуального, до адміністративного кодексів – там уже виробник готової продукції чи переробник нестиме серйозні покарання за порушення і якості, і безпечності харчового продукту, залежно від різних ступенів чи наслідків халатності. А зараз це майже нічим не карається, отаке у нас ліберальне законодавство».

Водночас, вважає І.БІСЮК, справу зарано переводити у політичну площину. «Якщо ви хочете загубити добру справу, то віддайте це питання на політичні дебати, політики її швидко загублять і похоронять нашу міжнародну торгівлю. Це 100%. Тому що тоді амбіції вступають в силу, і коли починає переводитись це питання із професійної площини у політичну, а протилежна сторона теж дивиться телебачення і аналізує ситуацію, це починає викликати деякий супротив. Тому повинні говорити між собою професіонали. І коли ми дійдемо висновку, що «коні не винні», що у нас все в порядку і ми вже на 100% кажемо, що це так, тоді, мабуть, потрібно підключати до цієї справи політиків», - заявив експерт.

У свою чергу, президент корпорації УПЕК Анатолій ГІРШФЕЛЬД вважає, що торгової війни між Україною і Росією на сьогоднішній день немає. Зокрема, коментуючи ситуацію з відмовою Російської залізниці від використання українських вагонів після ряду аварій на залізничних коліях РФ, експерт зазначив: «Можна говорити про домисли, а можна – про формальні речі. Не знаю, що там відбувається із сиром, але думаю, що і там, і там є процедура сертифікації і свої стандарти. Що стосується вагонів, я подібної заборони не знаю. Тому що, виходячи з тих джерел і з тієї інформації, якою я володію, існує інформація про розломи бокової рами, які призвели до відкликання сертифікату на виробництво цієї продукції. Оскільки продукція не сертифікована, звісно, вона не може постачатись на територію РФ».

На думку А.ГІРШФЕЛЬДА, «кожного разу потрібно уважно аналізувати причини тієї чи іншої заборони, в якому полі вони знаходяться – законодавчому чи полі домислів журналістів».

«Я бачу досить чіткі речі: зійшли (з колій) вагони з розломом бокової рами і до всіх виробників застосовані заходи перевірки. Якщо виявиться, що у російських виробників не відкликали сертифікати, а в українських – відкликали, тоді це ознаки торгової війни. Поки такої інформації у мене немає», - заявив А.ГІРШФЕЛЬД.