„Доктора Пі” проходить експертизу у львівській психлікарні

Андрія СЛЮСАРЧУКА, відомого як „Доктор Пі”, перевели із львівського СІЗО, де він за рішенням суду утримується з листопада 2011 року, до львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.

Про це УНІАН повідомив сьогодні речник управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав ДЕМКІВ.

Він зазначив, що А.СЛЮСАРЧУКА 2 лютого за рішенням суду було направлено до психіатричної лікарні для проведення судово-медичної психіатричної експертизи.

„Така експертиза, як правило, триває 21 день. Однак, може тривати і місяць. Для цього у лікарні є спеціальне відділення, де на загальних підставах і перебуває на даний час Андрій СЛЮСАРЧУК”, - сказав М.ДЕМКІВ.

Він також зауважив, що відділення психіатричної лікарні, в якому проводиться експертиза, охороняє міліція.

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА звинувачують в підробленні дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.СЛЮСАРЧУКА львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

16 січня 2012 року А.СЛЮСАРЧУКУ суд продовжив строк утримання у Львівському СІЗО ще на два місяці – до 14 березня.