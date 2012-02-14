15 лютого в Карпатах та на Прикарпатті місцями 24° морозу

У середу, 15 лютого, по Україні зберігатиметься хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, йтиме невеликий сніг, вдень в Донецькій, Луганській областях та в Карпатах - сильний сніг, а в північних, центральних та південних областях без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних областях, вдень в Карпатах місцями пориви 17-22 м/с, хуртовини.

Температура вночі - 12-17° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями - 20-24°, вдень - 6-11° морозу; у східній частині та Приазов`ї вночі - 5-10°, вдень - 1-6° морозу; в Криму вночі - 3-8° морозу (на Південному узбережжі - близько 0°), вдень - від 1° морозу до 4° тепла.

По Київській області хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 6-11° морозу.

По м. Києву хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-15°, вдень - 7-9° морозу.