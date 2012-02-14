З 27 січня у лікарнях України через морози померло 18 осіб

В Україні з 27 січня по 14 лютого 2012 року у лікарнях від переохолодження та обмороження померло 18 осіб.

Як повідомили УНІАН в Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, у вказаний період до лікувальних закладів з приводу переохолодження та обмороження загалом звернулося 4987 осіб, з них госпіталізовано 3608.