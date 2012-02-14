Президент призначив Богатирьову віце-прем'єром - міністром охорони здоров’я
Богатирьова була призначена секретарем РНБО наприкінці 2007 року... Підписано указ про звільнення Аніщенка... Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Перед цим Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України.
Також В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Олександра АНІЩЕНКА з посади міністра охорони здоров`я України.
Довідка УНІАН. Р.БОГАТИРЬОВА була призначена секретарем РНБО наприкінці 2007 року.
А.КЛЮЄВ обіймав посаду першого віце-прем`єр-міністра України з 11 березня 2010 року.
О.АНІЩЕНКО було призначено главою МОЗ 24 травня 2011 року.