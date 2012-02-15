Богатирьова про перші кроки на посаді міністра охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я – віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Раїса БОГАТИРЬОВА на цій посаді виконуватиме завдання, які поставлять їй Президент та уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

На запитання журналістів про перші кроки на посаді міністра охорони здоров’я, Р.БОГАТИРЬОВА відповіла: «Перші кроки зараз з’ясуємо. Скажуть, які завдання у мене стоять. Я думаю, що ми з вами будемо часто зустрічатися для того, щоб мати не просто діалог, але й спільну роботу. Я розраховую на вашу підтримку, на ваше сприяння».

Говорячи про ті завдання, які перед нею поставив Президент України, Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що гуманітарний блок внутрішньої політики зосереджується на гуманітарних якостях людини, яка очолює цей напрямок.

«Тому для мене це знайома сфера, продовження того напрямку, яким я займалася до сьогоднішнього дня. Це питання освіти», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.