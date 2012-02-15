В Україні серед раку у дітей лідирують лейкемія і лейкома

В Україні в структурі онкологічних захворювань у дітей лідирують лейкемія і лейкома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні завідуюча відділенням онкогематології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України Наталія КУБАЛЯ на прес-конференції, присвяченій Міжнародному дню боротьби з дитячим раком.

«Така статистика у всьому світі, така статистика і в Україні. В Україні на гостру лейкемію захворюють 300-360 пацієнтів на рік. Це діти абсолютно різної вікової категорії - від одного місяця життя до 18 років, і всі вони потребують дуже агресивного тяжкого лікування. В першу чергу, це хіміотерапія», - сказала Н.КУБАЛЯ.

Вона зазначила, що 20% вперше хворих дітей потребують трансплантації кісткового мозку. «Ті режими лікування, які ми використовуємо сьогодні, дали шанс багатьом пацієнтам бути вилікуваними. Залежно від різних регіонів України, ця цифра різниться від 65% до 85%. Наприклад, ті пацієнти, які лікуються у нас (в «Охматдит»), у них показники виживаності досягають 80%», - сказала Н.КУБАЛЯ.

За її словами, 20 років тому від лейкемії вмирали 98% пацієнтів. «Зараз ситуація абсолютно інша, але, на жаль, зберігається проблема - скільки коштує життя дитини. Коштує воно дорого. Те, що ми одержуємо від держави (залежно від різних груп пацієнтів) – від 40% до 60% потреби», - відзначила Н.КУБАЛЯ.

Вона звернула увагу на проблему донорства в Україні. «Донорів, які приходять здавати кров нашим пацієнтам, вимушені шукати батьки або волонтери. На сьогоднішній день адекватної трансфузіологічної служби, яка потрібна для потреб онкогематологічного пацієнта, в Україні немає», - сказала Н.КУБАЛЯ.

У свою чергу завідуючий відділенням дитячої онкології Національного інституту раку Сергій ПАВЛИК заявив, що рак у дітей виявляють зазвичай випадково.

Він зазначив, що онкологічне захворювання у дитини може запідозрити педіатр. «Виявити рак у дитини дозволяє настороженість батьків, настороженість педіатрів і хірургів. Батьків мають насторожити нетипове підвищення температури, болі в різних частинах тіла, будь-які пухлини різної локалізації...», - відзначив С.ПАВЛИК.

Довідка УНІАН. 15 лютого – Міжнародний день боротьби з дитячим раком. Цей день було проголошено в 2003 році, і він відзначається в 38 країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів і за ініціативи Міжнародної конфедерації організацій батьків дітей, хворих на рак.

При ранній і правильній постановці діагнозу і своєчасному початку лікування 70% злоякісних пухлин у дітей можуть бути вилікувані. Всесвітні організації з боротьби із дитячим раком починають кампанію просвіти широких верств населення щодо ранніх ознак дитячих онкологічних захворювань.

Такі симптоми, якщо вони не проходять, можуть бути ознаками онкологічного захворювання у дитини: біла пляма в оці, поява косоокості, сліпота, випинання очного яблука, пухлина в животі або в тазовій області, на голові, шиї, кінцівках, яєчках, залозах, нез`ясовне тривале підвищення температури більш як два тижні, втрата ваги, блідість, стомлюваність, поява синців або кровотеч, болі в кістках, суглобах, спині, переломи від незначної травми, неврологічні ознаки: порушення ходи, рівноваги, мови, втрата вже придбаних навичок у розвитку, головний біль більш як два тижнів з наявністю блювоти чи без неї, збільшення розміру голови.

Іншою проблемою є ситуація з дитячим раком у малорозвинених країнах, де 80% дітей зі злоякісними пухлинами гинуть.

В цілому ж онкологічні захворювання посідають друге місце серед причин смертності у дітей в розвинених країнах. Найбільш частим типом раку в Європі, Північній і Південній Америці, Східній Азії у європеоїдного населення є гострий лімфобластний лейкоз, тоді як лімфома Беркітта, пов`язана з малярією та інфікуванням вірусом Епштейн-Барр, становить половину дитячих лімфом в африканських країнах.

Міфи, які оточують дитячий рак, додають складнощів щодо поширення достовірної інформації. Наприклад, в деяких громадах дітей із ретинобластомою або "котячим блиском очей" вважають такими, що мають надприродні здібності, і не лікують доти, доки не стає надто пізно.