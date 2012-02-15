В Україні щороку виявляють рак у близько тисячі дітей до 17 років.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, за даними на кінець 2010 року на обліку в онкологічних диспансерах перебувало 5 тис. 510 дітей (68,2 на 100 тис. дитячого населення 0-17 років). Спеціальне лікування по Україні протягом останніх років отримало близько 80% онкохворих дітей.

Як зазначають у МОЗ, дослідження, проведені національним канцер-реєстром, свідчать, що станом на кінець 2010 року показник 5-річного виживання для усіх форм злоякісних новоутворень у дітей становив близько 55,5% (у країнах Євросоюзу та США цей показник - 70%).

У відомстві також поінформували, що у 2011 році МОЗ закупив лікарських засобів та витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку на загальну суму 59 млн. грн. (зокрема "Охматдиту" на суму 22,7 млн грн., 38% від загальної суми, передбаченої для лікування дітей всієї країни).

У державному бюджеті 2012 року на закупівлю лікарських засобів та витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку передбачено 90 млн. грн., що на 50% більше, ніж у 2011 році, наголосили у МОЗ.