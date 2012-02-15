Контроль якості сільгосппродукції має бути жорсткішим

Контроль якості і безпеки сільгосппродукції має бути жорсткішим.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України, про це повідомив міністр Микола ПРИСЯЖНЮК на засіданні колегії Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України 14 лютого.

За його словами, якість і безпека сільськогосподарської продукції, яка експортується за кордон і реалізується на внутрішньому ринку, вимагає жорсткого контролю відповідними службами, що можливо лише за комплексного підходу до системи управління в регіонах.

«Українські продукти є обличчям держави на світовому ринку. Що стосується внутрішнього ринку, то вітчизняне продовольство несе відповідальність за здоров`я українського населення. Тому проведення належного контролю за якістю і безпекою продукції, що випускається, є пріоритетним завданням для міністерства і можливе лише при децентралізації вертикалі влади на місцях, зокрема й управлінь Держветфітослужби», - відзначив міністр.

На його думку, детальнішого розгляду вимагають питання належного фінансування галузі і розподілу коштів, а також боротьба з корупцією і контрабандою.

«Нині важливим питанням є мінімізація витрат на проведення ідентифікації тварин і належний контроль за тим, куди саме прямують виділені кошти. Якщо ідентифікаційна бирка коштує 0,5 грн., то не може процедура ідентифікації коштувати 50 грн. Інший приклад: щорічно на боротьбу зі сказом держава виділяє близько 50 млн. грн., і проблема з цим захворюванням досі залишається невирішеною. Тому і міністерство, і Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України повинні застосовувати жорсткі методи боротьби з незаконним використанням коштів, щоб захистити здоров`я своїх громадян», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Також міністр наголосив важливість боротьби з контрабандою і дав завдання Держветфітослужбі зробити жорсткішою боротьбу з нелегальним оборотом продукції для забезпечення безпеки продовольчого ринку країни.