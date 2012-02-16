Встановлено три режими охоронних зон для курорту Хмільник

Кабінет міністрів України встановив три режими охоронних зон для території родовища лікувальних торф`яних грязей і свердловин мінеральних радонових вод курорту Хмільник у Вінницькій області.

Як повідомляє сайт Кабінету міністрів, згідно з постановою уряду № 63 від 8 лютого «Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник», на території передбачені три режими - зона суворого режиму, зона обмежень і зона спостереження.

Зона суворого режиму встановлюється для захисту території родовища лікувальних торф`яних грязей, свердловин мінеральних радонових вод. На кордоні цієї зони родовища через кожні 300 метрів будуть встановлені стенди з інформацією про відповідний режим. Санаторно-курортні установи захищатимуть межі свердловин мінеральної радонової води металевою сіткою. Експлуатація родовищ мінеральних радонових вод і лікувальних торф`яних грязей, систематичне спостереження за хімічним складом і фізичними властивостями мінеральних радонових вод і лікувальних торф`яних грязей здійснюються згідно з технологічними схемами раціональної експлуатації таких родовищ, затверджених у встановленому законодавством порядку.

Режим зони обмежень поширюється на територію, з якої відбувається стік поверхневих і ґрунтових вод до місця виходу на поверхню мінеральних радонових вод або до родовища лікувальних торф`яних грязей. Також режим обмежень діє на території, на якій розміщені санаторно-курортні установи і установи відпочинку, і на території, призначеній для їх будівництва згідно з генпланом міста і містобудівною документацією.

Відповідно до документу, проекти будівництва (розширення) санаторно-курортних установ і установ відпочинку на курорті Хмільник незалежно від їх підпорядкування мають розроблятися згідно із завданням на проектування, узгодженим з Мінінфраструктури, Мінохоронздоров`я і Вінницькою облдержадміністрацією.

Зона спостереження поширюється на територію формування і використання гідромінеральних ресурсів, на лісові насадження навколо курорту, а також на території, господарське використання яких без дотримання встановлених для округу санітарною охороною правил може несприятливо впливати на родовища, ландшафтно-кліматичні умови курорту, його природні і лікувальні ресурси.

При цьому у рамках першої, другої і третьої зон забороняється здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до закону України "Про курорти".

Вінницька ОДА має у шестимісячний термін забезпечити проведення заходів щодо встановлення режиму округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник.