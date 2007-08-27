Лікарі просять допомоги

Підтримки і розуміння просять у держави лікарі столичного Інституту онкології. На його території понад шістнадцять років не можуть завершити будівництво нового лікувального корпусу. Здати його мали ще в дев`яносто сьомому, але й тепер будівельні роботи далекі від завершення.

Щороку в Україні онкохвороби виявляють у понад ста шістдесяти тисяч осіб. На обліку перебуває 850 тисяч громадян.

Дитяче відділення Інституту онкології. Тут, як і в самому інституті, лікують пацієнтів із найскладнішими випадками хвороби з усієї України. Палати заповнені вщент - лежить п`ятеро дітей, разом із ними і хтось із родичів. Загалом - десять осіб у невеликій кімнаті.

Родичі готові терпіти будь-які побутові незручності, аби лише діти отримували належну допомогу. Проте, такі умови негативно впливають на ефективність лікування, запевняють лікарі. Організми малюків виснажені хіміопрепаратами і беззахисні перед різними інфекціями. У більшості цих дітей саме такі умови перебування викликають ускладнення.

Умови не надто зручні - ванна і туалет один на всіх у коридорі. Теплої води немає вже місяць - виходять із ладу застарілі комунікації.

Відповідальний за будівництво лікувального корпусу Інституту онкології Микола Захарченко проводить екскурсію новим дитячим відділенням. Палати з усіма вигодами розраховані на одного-двох пацієнтів.

Цей корпус мали здати ще десять років тому, але через брак фінансування роботи велися поволі, був період, коли будівництво на чотири роки взагалі припинили. Виділяти гроші на зведення нового корпусу почали лише у дві тисячі четвертому. Але, як каже директор інституту, Сергій Шалімов, достатнє фінансування з`явилося тільки цьогоріч. Він розповідає, що тепер виділили 100 мільйонів гривень, більшість із них інститут уже вклав у будівництво.

Окрім дитячого, там має бути ще три відділення і 16 сучасних операційних.

Нині в будівлі завершують оздоблювальні роботи, придбали половину з необхідного обладнання.

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