У Індії більше 80 чоловік померли від холери

Жертвами спалаху холери в штаті Орісса на сході Індії стали 84 людини, передає індійське радіо.

Випадки захворювання зафіксовані в трьох адміністративних округах штату - Раягада, Корапут і Калаханді. Цей регіон переважно населений представниками корінних народностей, які живуть у несприятливих санітарних умовах.

Відсутність чистої води і антисанітарія сприяють розповсюдженню захворювання. Схід Індії є одним із декількох природних осередком збудника холери в світі.

В даний час понад 3,5 тисяч чоловік знаходяться в лікарнях з підозрою на холеру.

Хворим прописують сольовий розчин і антибіотики, проте багато місцевих жителів не довіряють сучасній медицині і вважають за краще займатися самолікуванням, сказав журналістам в неділю, 26 серпня, секретар міністерства охорони здоров`я штату Орісса Чинмай Басу.

РИА Новости