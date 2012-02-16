Янукович відкрив навчально-оздоровчий комплекс "Ерудит"

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у селі Потоки (Кременчуцький район, Полтавська область) відкрив навчально-оздоровчий комплекс "Ерудит" Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що йому приємно перебувати в Полтавській області, в новому центрі навчання дитячої еліти. «Це будинок, який роститиме майбутніх вчених, інженерів і будівельників нашої держави», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ вручив сертифікат на обладнання для математичного класу.

У свою чергу голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО повідомив Президенту, що навчально-оздоровчий комплекс створено за рішенням сесії обласної ради шляхом реорганізації Потоківської спеціальної школи-інтернату й передачі педучилищу цілісного майнового комплексу для проведення необхідної реконструкції.

Загальна кошторисна вартість робот становить 8 млн. грн. Будівництво фінансувалося з обласного бюджету.

До складу комплексу входять навчальний корпус, спальний корпус із 3-4-місними кімнатами з усіма зручностями, їдальня на 100 місць, спортивно-ігрове містечко з футбольним полем зі штучним покриттям, тренажерний комплекс і майданчик для різних спортивних ігор, пляж.

Як заявив губернатор, новий комплекс використовуватиметься впродовж усього року: влітку як оздоровчий табір на 4 зміни по 100 відпочиваючих на пільгових умовах (переможці районних, обласних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів Малої академії наук), а з вересня по травень на базі навчально-оздоровчого комплексу комплектуються групи дітей певного віку і освітніх напрямків, які суміщають відпочинок і заняття з основ наук і за інтересами з метою підготовки до олімпіад і конкурсів.

На базі комплексу планується проведення обласних предметних олімпіад, обласного етапу конкурсу Малої академії наук і конкурсу "Вчитель року", фестивалів, олімпіад та інших освітніх заходів для учнів і вчителів області.