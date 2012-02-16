Завтра на півдні та сході України очікується сніг

Завтра у південних та східних областях України очікується невеликий, вночі на півдні помірний сніг, температура вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу.

У Криму сніг та мокрий сніг, вночі та вранці місцями сильний, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Південному узбережжі вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на заході невеликий сніг; температура вночі 12-17° морозу, у північних та західних областях місцями 20°, вдень 5-10° морозу.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у п’ятницю без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17° морозу, місцями 20°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 7-9° морозу.