Данські дослідники навчилися змінювати групу крові

Учені з університету Копенгагена оголосили про розробку технології зміни групи крові.

Зокрема, пише Nature Biotechnology, за допомогою заново відкритих ензимів можна робити з I, II, III груп крові четверту, яку можна переливати пацієнтам із трьома першими групами.

Як пояснюють учені, клітини крові пацієнтів з групами I (А) і II (В) містять один із двох антигенів (глікопротеїну або гліколіпіду). Носії групи крові III (АВ) мають обидва антигени А і В. У групи крові IV (0) олігосахарид глікопротеїну скорочено до кінцевого залишку цукру (Н-антиген). При цьому в організмі виробляються антитіла до чужорідних антигенів.

Данські учені виділили з бактерій Elizabethkingia meningosepticum і Bacterioides fragilis ензими, які «відсікають» кінцевий залишок цукру. Таким чином, перші три групи крові перетворяться на четверту, яку не відторгає будь-який організм.

KM.RU