Система оповіщення про надзвичайні ситуації в Україні застаріла

На сьогодні система оповіщення населення про надзвичайні ситуації в Україні перебуває у задовільному стані, проте вона вже застаріла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив головний фахівець відділу телекомунікаційних систем та оповіщення Управління зв’язку та оповіщення Міністерства надзвичайних ситуацій Віталій ОЛІЙНИЧЕНКО.

Він нагадав, що в Україні існують загальнодержавна, територільні та локальні системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Основними елементами оповіщення у цій системі залишається використання електросирен, гучномовців і трансляцій по радіо.

За словами В.ОЛІЙНИЧЕНКА, зокрема, у Києві лише півмільйона абонентів проводового радіомовлення. «Наше населення відмовляється від послуг проводового радіомовлення і саме себе позбавляє можливості бути оповіщеним у разі надзвичайної ситуації» - сказав він.

Як відзначив В.ОЛІЙНИЧЕНКО, МНС намагалося залучити до співпраці у системі оповіщення громадян мобільних операторів, проте лише два українських мобільних оператори погодилися на цю пропозицію. Зокрема, у червні 2011 року у Київській області було проведено оповіщення абонентів цих операторів про пожежонебезпеку.

Водночас, згідно із законом про телекомунікації, зауважив В.ОЛІЙНИЧЕНКО, мобільні оператори повинні мати можливість оповіщення населення у надзвичайних ситуаціях.

Також він повідомив, що у 2008 році було розроблено новий зразок системи оповіщення населення загальнодержавного рівня, проте за браком фінансування роботу не було завершено. Водночас, на модернізацію ситеми оповіщення у регіонах місцева влада має виділити від 17 до 22 млн. грн.

У свою чергу, завідувач відділу техногенної та екологічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Юрій СКАЛЕЦЬКИЙ наголосив, що від того, наскільки правильно населення у перші хвилини буде поінформоване про надзвичайну ситуацію, залежатиме тяжкість її наслідків.

Він відзначив, що це стосується і надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру. «Останнім часом дуже багато світова спільнота каже про ядерний і радіцаційний тероризм» - додав Ю.СКАЛЕЦЬКИЙ.