Лише 62% захисних споруд в Україні готові до НП

Станом на 1 січня 2012 року лише 62% захисних споруд (метрополітен, підвали тощо) обмежено або повністю готові до евакуації людей у разі надзвичайної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник начальника Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України Геннадій ДОЛБІКОВ.

Зараз, повідомив Г.ДОЛБІКОВ, проводиться технічна інвентаризація таких об’єктів.

«Будемо сподіватися, що протягом найближчих років ми закінчимо проведення технічної інвентаризації і повністю визначимо, які в нас є захисні споруди і в якому вони технічному стані» - сказав він і зауважив, що обладнання для таких споруд застаріле і в Україні не виготовляється.

Він нагадав, що особлива увага на території України приділяється техногенно навантаженим областям: Луганській, Донецькій, Запорізькій.

Як нагадав Г.ДОЛБІКОВ, в Україні понад 1200 хімічно небезпечних об’єктів.

Також МНС стежить за ситуацією у регіонах, де можливе затоплення: Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Одеська та Миколаївська області.