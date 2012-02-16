Янукович: В Україні буде прийнято Стратегію гуманітарного розвитку

Найближчим часом в Україні буде прийнято Стратегію гуманітарного розвитку. Про це, як повідомляє сайт глави держави, Президент України Віктор Янукович заявив представникам ЗМІ у Кременчуці.

«На черзі, зараз будемо приймати стратегію гуманітарного розвитку України», – сказав Віктор Янукович. За його словами, йдеться про важливе питання, над яким владі потрібно працювати разом із громадськістю та вченими.

Глава держави додав, що новопризначена віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова буде, зокрема, займатися й цим питанням.

