«Охматдиту» передадуть 3,6 млн на ліки для онкохворих дітей

У п’ятницю, 17 лютого, о 13.00 у приміщенні Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої лікарні «Охматдит» народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» передадуть на закупівлю ліків для дітей з онкогематологічними захворюваннями 3,6 млн. грн.

Кошти будуть передані представникам опікунської ради «Охматдиту» у присутності завідувачів відділень, лікарів, батьків пацієнтів, повідомили УНІАН в опікунській раді.

Центр знаходиться за адресою: вул. Шолуденка, 10.

Довідки за телефонами: (067) 233-49-48 та (067) 656-62-66.

