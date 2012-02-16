Янукович дав перше завдання міністру охорони здоров`я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру - міністрові охорони здоров`я Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ розібратися з ситуацією, коли медпрацівники отримують 900 грн. зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав на нараді в Кременчуці Полтавської області після виступу начальника обласного відділу охорони здоров`я Віктора ЛИСАКА.

В.ЛИСАК у своєму виступі розповів про процес реформування медичної галузі й підкреслив, що необхідно піднімати зарплати медичному персоналу. Як приклад він навів зарплату однієї з категорій медпрацівників у 900 грн.

«Що це за зарплата? У нас мінімалка більше тисячі гривень. Я прошу Раїсу БОГАТИРЬОВУ розібратися в цьому питанні», - сказав В.Янукович.

