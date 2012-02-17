9-місячному Юрчику терміново потрібна допомога!

До вас за допомогою звертається мама 9-місячного Юрчика, у якого виявили пухлину головного мозку.

Звертаюсь до усіх, хто може допомогти у лікуванні синочка. Юрчику 9 місяців. Народилась наша радість 10 травня 2011р. Він - перша дитинка в молодій сім`ї. Перший внучок у бабусь та дідуся. Вперше взявши його на руки, я відчула, яке це щастя бути мамою. А особливо коли ця крихітка дивиться на світ широко розплющеними очима. І все йому цікаво. Одним словом - непосида.

Коли Юрчикові виповнилось півроку ми помітили, що зіниця правого ока сіпається! Негайно звернулися до окуліста в нашому м. Володимирі-Волинському,та він лише розвів руками. Нас направили в Луцьку міську клінічну лікарню, де 1 грудня 2011р зробили МРТ. Діагноз лікаря краніофарінгіома (пухлина в головному мозгу, розмірами 31*26*25) забрав радість з наших домівок. Довго не могли повірити, адже малюк грається, починає повзати, голосно сміється. Для підтвердження діагнозу поїхали в Інститут нейрохірургії ім. Рамаданова, що в м. Києві. Діагноз підтвердився! Потрібно робити операцію. Але надто маленька дитинка, тому – надто великий ризик. Лікар вагається. А ми шукаємо інші шляхи вирішення проблеми. Тому в лютому було проведене УЗД в Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі, що у Львові, після якого досліджено - пухлина має здатність збільшуватись. Вирішено!Потрібна операція! Операція буде проводитись в Польші, в м Варшава, в «Центрі здоров’я дитини» з використанням сучасних технологій, які дають більші шанси прожити це життя здоровим. Для цього необхідно 50 тис. дол.

Він ще такий маленький, що може ніколи не згадати про хворобу і біль, які він переніс. Так важко боротися з труднощами самому. Тому просимо бути небайдужими до чужого горя і допомогти, хто скільки може, перерахувавши кошти на такі реквізити:

Отримувач: ПриватБанк

Назва банку: ПриватБанк

Р/р: 29244825509100

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Призначення платежу: Благодійні внески для Дячук Ольги Ігорівни, ІНН 3270512669, на карту №4627081220357672

Люди, подаруйте, будь-ласка, дитині щасливе майбутнє!

Тато Дячук Олександр Сергійович, +38 (097) 160 8740

Мама Дячук Ольга Ігорівна, +38 (097) 164 0409