В Україні понад 27 тисяч дітей - на обліку з усиновлення

На сьогодні в Україні на обліку з усиновлення стоїть понад 27 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції начальник відділу організації усиновлення дітей громадянами України Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики Ольга ОЛІФЕР.

За її словами, кількість українців, які бажають всиновити дитину, становить понад 1,5 тис. Також щороку близько 10-15 сімей висловлюють бажання всиновити двоє дітей.

О.ОЛІФЕР нагадала, що при всиновленні дитини пріоритет надається подружнім парам.

За її словами, в минулому році було усиновлено менше дітей у порівнянні з попередніми роками. Так, в 2009 році українцями було усиновлено 2 тис. 374 дитини, в 2010-му - 2 тис. 247 дітей, в 2011 - 2014 дітей. «Є невеличкий спад, я припускаю, що це може бути пов`язано з економічними факторами», - сказала О.ОЛІФЕР.

За її інформацією, 80% бажаючих всиновити дитину - це подружні пари і лише 20% - одинокі громадяни. Вона також повідомила, що були поодинокі випадки, коли дитину всиновлювали одинокі чоловіки.

У свою чергу начальник відділу з роботи з документами іноземних громадян Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики України Вікторія ЯЛОВСЬКА нагадала, що законодавством України заборонено усиновлення одинокими іноземцями.

Вона також зауважила, що є діти, які перебувають на обліку з усиновлення, проте проживають в родині опікуна, прийомній сім`ї або будинку сімейного типу, і до таких дітей іноземці з метою знайомства не направляються. В.ЯЛОВСЬКА також повідомила, що дітей віком від 5 до 6 років, які можуть бути усиновлені іноземцями, в Україні всього 145.