Зростає захворюваність на кашлюк, менінгококову інфекцію, краснуху та кір

В Україні спостерігається зростання захворюваності на кашлюк, менінгококову інфекцію, краснуху та кір.

Про це повідомив на прес-конференції голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар України Анатолій ПОНОМАРЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Він зазначив, що за період 2011 року зареєстровано 3 тис. 667 випадків захворювання на краснуху, що становить 8,0 на 100 тис. населення. Найбільший ріст захворюваності спостерігається у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській та Волинській областях. На фоні загального зростання захворюваність серед дітей до 1 року та у віці 1-4 роки, у порівнянні з попереднім роком, знизилася на 20% та на 10 %.

Епідемічна ситуація щодо кору знаходиться на щоденному контролі державної санітарно-епідеміологічної служби. На сьогодні у більшості регіонів вона оцінюється як нестійка. Щоденно реєструється близько 150 випадків підозри на кір та спалахи в організованих колективах. З початку 2012 року в Україні зареєстровано понад 3 тис. 586 випадків підозри на кір.

"Тенденція захворюваності на кір має синусоїдне коливання - у середньому раз на 5 років. У цьому році спостерігається його зростання після чотирирічного благополуччя. А тому на наступне п`ятиріччя серйозних спалахів захворювання не прогнозується", - відзначив головний санлікар.

Також А.ПОНОМАРЕНКО повідомив, що на початок 2012 року, як і у попередні роки, у структурі інфекційної захворюваності 97% припадає на грип та гострі інфекції верхніх дихальних шляхів.

За його даними, з початку сезонного підйому захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перехворіло понад 3 млн. осіб. Проте показники захворюваності сьогодні не перевищують епідемічні пороги в жодному з регіонів України, підкреслив він.

"Таким чином, прогнозована перша хвиля захворювання на грип не зареєстрована. Не очікується її і на період зимово-весняних коливань температури" - запевнив А.ПОНОМАРЕНКО.