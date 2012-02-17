В Україні - 63 випадки підозри захворюваності на кір

В Україні за останню добу зареєстровано 63 випадки підозри захворюваності на кір.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров я України.

Загалом з початку року станом на 17 лютого на адміністративних територіях країни зареєстровано 3 тис. 717 випадків підозри захворювання на кір.

Найбільша кількість хворих у західних регіонах: Львівській області - 1646 (16 за останню добу); Івано-Франківській області - 1050 (17 за останню добу); Закарпатській області - 246 (7 за останню добу); Рівненській області - 220 (6 за останню добу); Тернопільській області - 151 (6 за останню добу); Волинській області - 130 (2 за останню добу), у Києві зареєстровано 40 випадків підозри захворювання на кір (4 за останню добу).

На інших адміністративних територіях країни з початку поточного року реєструвались поодинокі випадки підозри захворювання на кір у загальній кількості – 234, підкреслюють у МОЗ України.

З метою контролю за епідемічною ситуацією з кору, забезпечено готовність госпітальних баз та своєчасне обстеження хворих з підозрою захворювання на кір наголошують у відомстві.

У всіх регіонах, з метою запобігання поширення кору, на виконання наказу МОЗ України здійснюються заходи з профілактики кору, нагадують у МОЗ.