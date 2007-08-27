Три відсотки дітей мають спадковий сколіоз

15:23, 27 серпня 2007
Країна
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Через це виникають дефекти серця

Американські вчені з Медичної школи при університеті Вашингтона та Медичного центру в Техасі відкрили ген, який відповідає за розвиток сколіозу. Він передається у спадок 3% дітей.

Так науковці знайшли причину сколіозу у кількамісячних малюків. Через викривлення хребта у дітей деформуються внутрішні органи й виникають дефекти серця, затримки розумового розвитку, проблеми з сечостатевою системою та глухота. Іноді такі ускладнення в дитини призводять до смерті.

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