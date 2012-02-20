На телеканалах слід збільшити кількість дитячих програм

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО за дорученням глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА звернувся до керівників телеканалів із закликом збільшити кількість та покращити якість дитячих програм.

Про це йдеться у відкритому листі Уповноваженого Президента, оприлюдненому ним на прес-конференції в УНІАН.

«Президент України звертає увагу керівників телеканалів на необхідність збільшення кількості та покращення якості дитячих програм та телепродукту, який пропонується дітям для перегляду», – йдеться у відкритому листі.

У зверненні наведені дані моніторингу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які свідчать про незадовільний стан дитячого теле- та радіомовлення в нашій державі.

Згідно з даними моніторингу, загальний обсяг ліцензованого дитячого мовлення на сьогодні становить в Україні менше 5% від загального обсягу добового мовлення загальнонаціональних телеканалів. Крім того, багато дитячих передач не мають постійного місця у сітці мовлення та транслюються у незручний для своєї аудиторії час.

«За період моніторингу не було зафіксовано тенденції до збільшення обсягів передач та програм, розрахованих на дитячу аудиторію, а також тематичних телерадіопрограм, передбачених Указом Президента «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16 грудня 2011 року», – зазначив Ю.ПАВЛЕНКО у своєму листі.

Уповноважений Президента також звернув увагу на той факт, що в ефірі вітчизняних телеканалів переважають розважальні програми, художні фільми та реаліті-шоу, які пропагують негативну, аморальну поведінку, містять брутальну лексику та сцени насильства, що є потенційно загрозливим для здорового розвитку та становлення дитини.

«Телебачення має бути «дружнім» до дитини, сприяти її всебічному розвитку, заохочувати до здорового способу життя, навчання та спілкування, пропагувати сімейні цінності», – зазначив у листі Уповноважений Президента з прав дитини.

Ю.ПАВЛЕНКО також запросив керівників телеканалів до співпраці з міжвідомчою робочою групою з розробки та впровадження національної системи позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров’ю та розвитку. (За дорученням Президента, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення створила робочу групу 8 лютого 2012 року, найближчим часом група розпочне свою діяльність).