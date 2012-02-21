З 1 березня в Україні знову буде холодно

В Україні в останні дні лютого очікується потепління, а з 1 березня – зниження температури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь КВАШУК.

«Вночі тримаються морози, сьогодні-завтра ще будуть морози від 2 до 9 градусів по всій території України, а вдень – від 1 до 4 тепла», - сказав В.КВАШУК.

Він зауважив, що 24-25 лютого в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Температура вночі -3 – +3, вдень 0 - +5, на Закарпатті та Прикарпатті – до +8.

В той же час 26-27 лютого також очікуються невеликі опади, а у період з 28 лютого до 1 березня буде суха погода із поступовим зниженням температури. Температура вночі та вдень у цей період -3 - +3.

27-29 лютого у деяких районах вночі очікується температура до -8, на Сході - місцями до -12.

«З 1 березня, починаючи з північного заходу, подальше зниження температури на 2-5 градусів», - повідомив В.КВАШУК.