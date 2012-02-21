Коли в Україні "гроші ходитимуть за пацієнтом"?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що модернізація первинної мережі надання медичної допомоги в усіх регіонах України має бути завершена до кінця 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Ради регіонів.

«Принцип “гроші ходять за пацієнтом” може бути реалізований лише на найближчому до людини рівні», - зауважив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що громадяни сподіваються на успіх модернізації системи охорони здоров’я. Йдеться зокрема про оптимізацію мережі медичних закладів, підвищення доступності надання медичних послуг та наближення їх до людини. «Але скільки б пілотних проектів не було започатковано, які б кошти не виділялись на їх реалізацію, жодного ефекту не буде без конкретного руху вперед», - констатував Президент.

Глава держави водночас оцінив як «вкрай незадовільну» роз’яснювальну роботу з людьми щодо суті та складових медичної реформи. «Я розраховую, що Раїса БОГАТИРЬОВА (новий міністр охорони здоров’я – УНІАН) цю роботу посилить», - додав він.

Президент звернув особливу увагу на важливість залучення до співробітництва в темі медичної реформи експертів, громадських організацій. «Ця співпраця буде дуже корисною», - сказав він.

«Охорона здоров’я - одна з провідних галузей “економіки майбутнього” на глобальному рівні, і в Україні ця галузь повинна бути загальнонаціональною справою», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.