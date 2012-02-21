Янукович велів з'ясувати, що сиплеться в перинатальному центрі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем’єр-міністру - міністру охорони здоров’я Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ розібратися у ситуації довкола Кіровоградського перинатального центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Ради регіонів.

Президент зауважив, що декілька тижнів тому був присутній на відкритті цього перинатального центру, а вчора у ЗМІ з’явилась інформація, що цей заклад нібито не готовий до роботи.

«Я побачив пресу, яка, як кажуть, нічого живого не залишила на цьому перинатальному центрі, - розкритикували… Я хотів би знати - це дійсно так чи ні. І хотів би почути сьогодні – дійсно там падає штукатурка, чи дійсно там все зруйновано, чи дійсно перинатальний центр – це профанація… Це так чи не так?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо ця інформація відповідає дійсності, то винні мають відповісти, якщо ні, то журналістам мають продемонструвати нормальну роботу центру.

«Ми повинні знати правду. А створювати сенсації в такій справі, яку ми з вами робимо спільно, я вважаю, що це неправильно, і, перш за все, по відношенню до людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також глава держави наголосив на необхідності цього року активно працювати над втіленням реформ у медичній сфері.

«Безумовно, люди очікують і мають сподівання на успіх по модернізації системи охорони здоров’я», - сказав він, додавши, що перші кроки у цій сфері свідчать про те, що реформа йде правильним шляхом, і, в першу чергу, це стосується про підвищення доступності медичних закладів і наближення їх до людей.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що не повинно бути метушні, яка спостерігалась раніше щодо непродуманого закриття медичних установ та намагання перепідпорядкувати медичні виши.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого кілька інтернет-видань поширили інформацію про те, що урочисто відкритий 31 січня 2012 року за участю В.ЯНУКОВИЧА перинатальний центр у Кіровограді закрили до 20 березня. Серед причин закриття з посиланням на анонімних лікарів називались недоліки ремонту та технічного оснащення центру.

Того ж дня заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій НІКОЛАЄНКО заявив, що інформація ЗМІ про центр не відповідає дійсності. За його словами, заклад повноцінно запрацює з цього тижня.