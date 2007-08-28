Київ – другий за чистотою води і повітря

Київ зайняв друге місце за показниками чистоти води і повітря на Міжнародній конференції з екологічних питань, яка проходила в місті Кіото (Японія).

Як повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації, в конференції брали участь делегації міст-побратимів - Парижа, Бостона, Кельна, Флоренції, Сіань, Гвадалахари, Загреба, Праги і Кіото.

«Метою конференції було поглиблення взаємин молоді з міст-побратимів, особливо у сфері вирішення екологічних проблем. У рамках конференції молодь провела перевірку зразків води і повітря, які привезли делегації зі своїх міст. До речі, за результатами перевірки наше місто зайняло друге місце (після Флоренції) за чистотою води і повітря», - відзначив перший заступник розділу КГГА Денис Басс.

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