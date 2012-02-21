На селі будуть інструктори з фізкультури

Верховна Рада України планує запровадити посаду інструктора з фізичної культури у складі виконкомів сільських і селищних рад та/або у сільських фізкультурно-спортивних клубах.

Яяя за ухвалення у першому читанні законопроекту «Про внесення змін до статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» проголосував 321 народний депутат із 405 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає запровадження посад інструкторів з фізичної культури у сільській місцевості, оскільки саме у сільській місцевості умови для занять фізичною культурою і спортом дітей, юнацтва та молоді є найнесприятливішими. Це пов’язано як із дуже вузькою матеріальною базою, так і з практичною відсутністю у сільській місцевості професійних працівників у галузі фізичної культури та спорту, здатних запровадити відповідний навчально-тренувальний процес, популяризувати заняття фізкультурою, організувати відповідні спортивні змагання тощо.