”Вбивця” Литвиненка допоможе вилікувати рак

Крихітні ядерні ракети, розроблені за допомогою NASA, можуть бути використані для руйнування ракових пухлин, стверджують учені. При лікуванні "чарівною кулею" використовуються такі ж радіоактивні частинки, які убили російського емігранта Олександра Литвиненка.

Американські вчені заявляють, що знайшли спосіб примусити смертельні альфа-частки атакувати пухлини, помістивши їх в мікроскопічну карбонову трубку. "Ракети" можна використовувати для ядерного удару, націленого на крихітні індивідуальні пухлини і навіть одиничні ракові клітини.

Проте фахівці попередили, що ця технологія небезпечна, і потрібно роки ретельних випробувань, перш ніж з її допомогою можна буде лікувати рак.

У цьому методі використовуються альфа-частки, які в 400 разів потужніші, ніж бета-частини, які використовують у традиційній променевій терапії. Професор Лон Уїлсон з Rice University в Х`юстоні, штат Техас, розповідає: "Різниця приблизно така ж, як між гарматним ядром і шарикопідшипником. Додаткова маса підвищує масштаб шкоди, яку альфа-частинки можуть спричинити раковим клітинам".

Для руйнування ракової клітини необхідний один прямий удар однієї альфа-частинки, тоді як бета-часток для цього потрібні тисячі. Альфа-радіація розповсюджується поволі - її можна зупинити тонким листком паперу, - але дія її надзвичайно руйнівна.

У листопаді минулого року колишній шпигун Литвиненко помер від дії радіоактивного хімічного елементу полонію-210 - альфа-частинки, які випромінює ця хімічна речовина, знищили клітини імунної системи.

http://www.inopressa.ru