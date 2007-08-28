Учені знайшли причину старіння

Учені з`ясували, що люди, що дожили до ста років, мають інші генні варіанти організму порівняно з молодшими людьми. Зокрема вони знайшли, що варіант гена CETP запобігає шкідливому впливу хвороб на імунітет старіючого організму.

У світі лише одна особа з 10 тисяч доживає до 100 років. Дослідники Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Ізраїлі відкрили таємницю цього парадоксу: існують гени, які захищають тіло людини від шкідливих ефектів процесу старіння.

Проаналізувавши генне вираження і зразки ДНК 305 людей, старших за 95 років, експерти виявили 66 генетичних маркерів в 36 генах, пов`язаних зі старінням. Результати показали, що серед довгожителів збільшується активація і накопичення шкідливих генотипів, які викликають хвороби, але сприятливі гени знешкоджують їхню дію, подовжуючи людині життя. Таким чином варіант гена CETP запобігає шкідливій дії хвороб на імунітет старіючого організму.

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