Харчування школярів за наукою

Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) затвердила рекомендації по харчуванню дітей шкільного віку і надіслала відповідні листи з роз`ясненнями в територіальні органи, мовиться в поширеному вчора повідомленні служби.

У листі надаються рекомендовані середньодобові набори продуктів для харчування дітей 7-11 і 11-18 років, зразкові меню гарячих шкільних сніданків і обідів для організації харчування дітей 7-11 і 11-18 років в державних освітніх установах, а також рекомендований асортимент харчових продуктів в шкільних буфетах.

Так, наголошується що рекомендації по середньодобових наборах продуктів для харчування дітей 7-11 і 11-18 років можуть використовувати в своїй роботі лікарі-педіатри, лікарі-дієтологи, фахівці органів і установ Росспоживнагляду, директори і їх заступники з соціальних питань освітніх установ і так далі.

Середньодобові набори продуктів можуть бути використані як в школах, так і удома.

"Харчова цінність і хімічний склад наборів відповідають сучасним вимогам і забезпечують задоволення фізіологічних норм потреби в основних харчових речовинах і енергії. У представленому наборі наводяться дані про рекомендовані кількості продуктів, виражених в грамах брутто", - пояснюється в повідомленні відомства.

Як повідомляється, зразкові меню гарячих шкільних сніданків і обідів орієнтуються, зокрема, на задоволення денної потреби дітей в енергії: за рахунок шкільних сніданків - на 25%, обідів - на 30%. При цьому сніданки і обіди повинні орієнтуватися також на максимальну різноманітність продуктів і блюд: одним з підходів до реалізації може бути розробка не 10-14 денного меню, а 24-денного меню і включення в нього всіх груп продуктів, зокрема м`яса, овочів, риби та інше.

Що ж до шкільних буфетів, запропонований Росспоживнаглядом асортимент "заснований на сучасних уявленнях про оптимальне харчування і включає переважно продукти з найбільш високою харчовою цінністю. Разом з тим, перелік передбачає поділ продуктів на продукти з вищою і менш високою харчовою цінністю. У рекомендований асортимент продуктів включені переважно готові до вживання харчові продукти промислового виробництва в індивідуальній упаковці, що забезпечує їх санітарно-епідеміологічну безпеку".

Асортимент є рекомендованим і може використовуватися як основа для розробки асортименту буфетної продукції в конкретних шкільних установах за узгодженням з місцевими органами Росспоживнагляду.

Причому разом з рекомендованими продуктами приводиться перелік харчових продуктів, що не рекомендуються для реалізації в шкільних буфетах. До таких відносяться багато продуктів, популярних серед школярів, але що характеризуються низькою харчовою цінністю, відзначає Росспоживнагляд.

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