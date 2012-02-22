ВР хоче заборонити штучне запліднення жінкам за 49 років

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення проголосували 264 народних депутати із 385 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що не визнається батьками дитини подружжя, яке є громадянами держав, де такий метод застосування репродуктивних технологій заборонений законом.

Також передбачено, що вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовується штучне запліднення та імплантація ембріона, не повинен перевищувати 49 років на день перенесення ембріонів. У виключних випадках вікове обмеження для жінки може бути збільшено на підставі висновку комісії, утвореної органом центральної виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється лише громадянам тих країн, де ця процедура дозволена законодавством.

Умовами проведення допоміжного (сурогатного) материнства є відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини з допоміжною (сурогатною) матір’ю і генетичний зв’язок принаймні з одним із майбутніх батьків.

Право на штучне запліднення та імплантацію ембріону здійснюється в порядку, визначеному законом.